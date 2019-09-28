Грозный, 28 сентября, 2019, 22:32 — ИА Регнум. В Грозном состоялась церемония подведения итогов первого тура всероссийского конкурса «Учитель года — 2019», сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Gov.ru Лауреаты

Так, лауреатами первого тура конкурса стали Лариса Арачашвили (учитель русского языка, Волгоград), Анастасия Василевская (учитель русского языка, Воронеж), Светлана Видакас (учитель английского языка, Ярославская область), Виталий Ерохин (учитель физики и ОБЖ, Тюмень), Марина Зезкова (учитель французского языка, Санкт-Петербург).

Также лауреатами стали Ольга Иванилова (учитель информатики, Севастополь), Дмитрий Комиссаров (учитель физики, Нижегородская область), Павел Красновид (учитель географии, Подмосковье), Александр Мамаев (учитель истории и обществознания, Омская область),

Среди лауреатов — Наиль Мирсаитов (учитель биологии, Казань), Михаил Ракитин (учитель технологии, Тверь), Вероника Романова (учитель химии, Саратов), Виктория Скрипникова (учитель истории и обществознания, Камчатский край), Ольга Физер (учитель английского, Чувашия) и Милица Щипун (учитель математики, Амурская область).

Как сообщало ИА REGNUM, 30-й конкурс «Учитель года России» проводится в Чечне. В нем участвуют педагоги из всех субъектов страны. По итогам первого очного тура выберут 15 лауреатов конкурса, которые примут участие по втором очном туре, который пройдет в воскресенье, 29 сентября.

Пять победителей во втором туре станут призерами конкурса. В Общественной палате Российской Федерации в Москве 3 октября состоится III очный тур, а 4 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественная церемония закрытия конкурса, на которой объявят имя победителя всероссийского конкурса «Учитель года России».

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