Париж, 28 сентября, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции присоединились к Русской Православной Церкви (РПЦ) на собрании духовенства, которое состоялось в субботу, 28 сентября, в Париже. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба московского Патриархата.

Pline Александро-Невский собор на рю Дарю. Париж

Данное намерение участников собрания было закреплено в обращении к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, которое будет рассмотрено на ближайшем заседании Священного Синода РПЦ.

Напомним, 27 ноября 2018 года Синод Константинопольского Патриархата принял решение о роспуске Архиепископии. После чего многие западноевропейские приходы выразили желание присоединиться к РПЦ, которое было зафиксировано в обращении архиепископа Иоанна (Реннето), возглавляющего Архиепископию, к патриарху Кириллу. Обращение было одобрено Священным Синодом РПЦ 14 сентября 2019 года.

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