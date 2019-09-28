Москва, 28 сентября, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) обыграл на своем поле «Зенит» (Санкт-Петербург) в матче 11-го тура чемпионата России, встреча закончилась со счетом 1−0.

Twitter@fclokomotiv Победа

На 38-й минуте нападающий «Локомотива» Федор Смолов забил гол, однако он был отменен после просмотра видеоповтора (VAR), поскольку Жоау Мариу отобрал мяч у Себастьяна Дриусси с нарушением правил.

В начале второго тайма польский опорный полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк ударом из-за предела штрафной вывел московскую команду вперед.

В компенсированное время игрок «Зенита» Роберт Мак сравнял счет, однако и он был отменен после просмотра VAR. Выяснилось, что игрок санкт-петербургского коллектива Алексей Сутормин перед взятием ворот подыграл себе рукой.

Таким образом, «Локомотив» набрали 23 очка, столько же у «Ростова» и «Зенита».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Локомотив» в Лиге чемпионов в гостях обыграл команду «Байер 04» (Германия) со счетом 1:2.

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