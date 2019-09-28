Вашингтон, 28 сентября, 2019, 21:54 — ИА Регнум. Инженеры Калифорнийского университета в Беркли разработали технологию дозаправки в воздухе одного беспилотного дрона другим. Об этом сообщает Spectrum.

Lars_Nissen_Photoart Дрон

Для того, чтобы увеличить время полёта и массу полезной нагрузки квадрокоптера учёные создали технологию заправки дрона летающей батареей. Инженеры создали два вида дронов: большой квадрокоптер, который весит 820 грамм и имеет собственную батарею емкостью 2,2 Ач, что дает ему время полета около 12 минут; второй тип дрона — маленький квадрокоптер весом 320 грамм, имеющий собственную батарею емкостью 0,8 Ач и батарею для подзарядки ёмкостью 1,5 Ач в качестве груза.

Маленький дрон-заправщик подлетает к большому и располагается на 30 сантиметров выше его, над стыковочным лотком, установленным на верхней части большого дрона. Затем он медленно опускается, ожидая правильного выравнивания, и падает на лоток зарядки. Питание происходит около пяти минут, затем дрон-заправщик улетает, и его может сменить другой заправщик.

Такие операции позволили основному дрону находиться в воздухе почти час. Технология будет востребована для ситуаций, когда необходим непрерывный мониторинг с помощью дрона, а замена его на аналогичный беспилотник с такой же полезной нагрузкой и заряженной батарей, будет слишком затратной.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что турецкая компания Bayker Makina, возглавляемая зятем президента страны Реждепом Тайипом Эрдоганом, представила летающее авто Cezeri на основе квадрокоптера.

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