Лос-Анджелес, США, 28 сентября, 2019, 21:19 — ИА Регнум. Бывший посол США в Армении Джон Эванс предложил Ким Кардашян открыть производство Skims в Нагорном Карабахе.

«Хороший ход по поводу Skims! Как насчет производства их в Арцахе? Вот это было бы смело!», — написал Эванс.

Эванс в 2016 году, после апрельской войны посетил Нагорный Карабах, за что был включён в пресловутый чёрный список Азербайджана.

27 сентября известная американская фотомодель Ким Кардашян сообщила на своей странице в социальной сети Twitter, что посетит с визитом Армению.

«В ближайшие две недели я отправлюсь в Армению и надеюсь поспособствовать своим приездом развитию торговли и созданию новых рабочих мест, а также продвижению продукции Skims в будущем», — подчеркнула Кардашян.