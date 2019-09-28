Тбилиси, 28 сентября, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Комментируя свой визит в ООН, Саломе Зурабишвили заявила, западные коллеги проявили серьезный интерес к проблемам Грузии. Об этом 28 сентября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили «Уже есть первые признаки того, что наши партнеры говорят не только о другом конфликте, говорят не только об Украине, и Грузия возвращается в эту повестку дня»

По словам Зурабишвили, грузинская сторона обсуждала на двусторонних встречах в Нью-Йорке два основных вопроса: «оккупированные грузинские территории» и европейская и евроатлантическая интеграция Грузии. По первому вопросу грузинский лидер указала, что миссия по наблюдению ЕС «должна смочь развернутся на всей территории, а не только на линии оккупации», и Женевские дискуссии должны вернуться к формату «высокого политического уровня». По вопрос о европейской и евроатлантической интеграции Зурабишвили указала, что у Евросоюза существуют определенные проблемы, которые на данный момент препятствуют вступлению Грузии в союз. При этом есть другой путь интеграции — участие в программах Евросоюза.

«У ЕС имеются определенные собственные проблемы и, следовательно, на сегодняшний день не готов принять политическое решение, которое мы ожидаем. Но мы работаем в этом направлении, мы точно знаем, к каким программам хотим присоединиться и пусть это будет де-факто интеграция. И на этом пути, я бы сказала, что наши партнеры в определенном смысле готовы пойти нам навстречу»