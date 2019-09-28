Ереван, 28 сентября, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Бывшему мэру Еревана Ерванду Захаряну и бывшему главе департамента архитектуры и градостроительства столичной мэрии Арсену Лалаянцу предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 Уголовного кодекса Армении (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия).

yandex.ru/maps Отчужденная часть парка Победы в Ереване

Как сообщили ИА REGNUM в Специальной следственной службе (ССС) Армении, на основании совокупности достаточных доказательств, выявленных в ходе предварительного расследования уголовного дела, расследуемого Специальной следственной службой Республики Армения, установлено, что земельный участок площадью 10 000 кв/м, который является частью столичного парка Победы и согласно генплану Еревана — зеленой зоной общественного значения, решением мэра Еревана от 12 марта 2008 года, согласно новому генеральному плану, составленному под предлогом пересмотра территории, был необоснованно и незаконно отчужден от парковой зоны. После этого еще одним решением мэра Еревана вышеуказанная территория, не подлежащая отчуждению и включенная в перечень ограничений, предусмотренных законодательством, по кадастровой стоимости 164 760 000 драмов (то есть 1 квадратный метр всего за 16 476 драмов), была отчуждена непосредственно компании ООО Golden PalaceHotel.

29.05.2015 г. компания заложила этот участок в один из действующих в Армении коммерческих банков и получила кредит в 2,8 млн долларов. Впоследствии в ходе сотрудничества между компанией и банком, в результате изменений, внесенными в кредитное соглашение, объем кредита постепенно увеличился до 12 млрд драмов, что примерно в 70 раз превышает стоимость приобретения земли.

На основании совокупности достаточных доказательств вышеуказанным должностным лицам было предъявлено обвинение.

Ерванд Захарян был мэром Еревана с 2003 по 2009 год.