Вашингтон, 28 сентября, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Учёные медицинского центра Университета Теннесси обнаружили, что давно вышедший из применения противоязвенный препарат Мизопростол может спасать при чрезвычайно опасной и устойчивой к антибиотикам внутрибольничной инфекции Clostridium difficile, которая приводит к тяжёлой диареи и нередко к летальному исходу. Об этом 27 сентября об этом сообщает портал Medicalxpress.

www.medicalgraphics.de Желудок

Мизопростол был разработан в начале 1970-х годов и использовался для профилактики желудочно-кишечных язв у людей, ежедневно принимающих нестероидные противовоспалительные средства, такие как аспирин, ибупрофен, диклофенак натрия, индометацин, кетопрофен и другие.

Эти препараты блокируют синтез простагландинов в организме, что приводит к снижению выработки слизи в желудке и поражению его вплоть до возникновения язв. Мизопростол является химическим аналогом простагландина и восстанавливает защитные свойства желудка.

Сейчас он заменён на более новые препараты. Однако, эксперименты на мышах показали, что приём Мизопростола способствует восстановлению микрофлоры кишечника после терапии антибиотиками. С мизопростолом выживаемость мышей, поражённых тяжелой формы инфекции Clostridium difficile, увеличилось в три раза.

Инфекция Clostridium difficile, в настоящее время является серьезной угрозой для больных, находящихся в стационаре, увеличивает время пребывания пациентов в больнице, и даже становится причиной смерти для некоторых из них. В США от этой инфекции умирает около 15 000 человек в год.

Инфекция поражает кишечник больного, у которого после лечения антибиотиками нарушена нормальная микрофлора. Clostridium difficile — очень жизнестойкая бактерия, устойчивая ко многим дезинфицирующим средствам. Тот факт, что приём мизопростола способствует ускоренному восстановлению микрофлоры кишечника после антибиотикотерапии, говорит о ранее неизученной роли простагландинов в формировании естественной микрофлоры.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что биологи из США нашли у каждого третьего пациента клиник Хьюстона (штат Техас) неизвестный ранее штамм супербактерий, устойчивых к действию почти всех антибиотиков.