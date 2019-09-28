Киев, 28 сентября, 2019, 20:26 — ИА Регнум. В Атлантическом океане во время штурма пропало судно, на котором находились граждане Украины, об этом на своей странице в Twitter написал представитель украинского внешнеполитического ведомства Василий Кирилич.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

«Трое членов экипажа спасены. Два из них — граждане Украины. Спасательная операция продолжается», — написал он.

Ранее Кирилич заявил, что судно Bourbon Rhode пропало в 1,2 тыс. миль от заморского департамента Франции — Мартиники. На борту находятся около 10 граждан Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее как минимум 12 человек пропали без вести в результате опрокидывания грузового судна на юго-востоке Народной Республики Бангладеш.

Судно с грузом угля и с 12 членами экипажа на борту потерпело крушение в Бенгальском заливе. Судно направлялось в столицу Бангладеш Дакку из порта Читтагонг на юго-востоке страны.

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