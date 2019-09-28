Ереван, 28 сентября, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Полиция Армении 27 сентября получила сообщение о том, что судья суда общей юрисдикции Еревана Анна Данибекян подверглась давлению и преследованию. На основании сообщения по данному факту в Шенгавитском отделении полиции было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 343 Уголовного кодекса РА («Неуважительное отношение к суду»).

Photolure Анна Данибекян

В рамках расследования данного уголовного дела был задержан молодой человек, подозревающийся в совершении данного преступления.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета Армении, 27 сентября судья Анна Данибекян представила в Шенгавитское отделение полиции Еревана заявление, а затем разъяснения о том, что в тот же день, около 20:30, когда она шла по улице из Шенгавитского отделения суда первой инстанции общей юрисдикции, к ней подошли двое молодых людей. Они начали снимать ее на видео, заявив, что запись идет в прямом эфире. Один из них, который представился блогером Нареком Мутафяном, начал задавать Данибнекян вопросы по уголовному делу в отношении Роберта Кочаряна и других и озвучивал оскорбления в ее адрес.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 3-й статьи 343-й («Неуважение к суду») УК Армении.

В результате предпринятых неотложных разыскных действий выяснены личности участников инцидента — это жители Еревана 1991 и 1993 гг. рождения. Они задержаны.

Следствие продолжается. Проводятся масштабные и неотложные следственные и процессуальные действия, принимаются оперативно-разыскные меры для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования.

Судья Анна Данибекян ведет судебный процесс по делу «1 марта», в котором на скамье подсудимых находится бывший президент Армении Роберт Кочарян. На прошлой неделе Данибекян приняла решение не менять меру пресечения в отношении Кочаряна, оставив его под стражей.