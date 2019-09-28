Москва, 28 сентября, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Актриса Наталья Бочкарева опровергла слухи о факте ее задержания с кокаином в трусах. Об этом 28 сентября сообщает издание StarHit.

Instagram.com/natalia_bochkareva_official Наталья Бочкарева

«Я могла бы как-нибудь, как Бузова, на этом хайпе сейчас сыграть, но к сожалению, ни чем не могу подтвердить это», — заявила она.

Она отметила, что на данный момент находится вместе со своими детьми дома и не может даже предположить, кому было выгодно запустить подобные слухи и заработать на этой выдуманной истории.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о задержании в Москве сотрудниками МВД актрисы, знаменитой по сериалу «Счастливы вместе», с кокаином в трусах.