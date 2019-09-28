Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Бывший игрок «Краснодара», полузащитник Павел Мамаев, официально ставший игроком футбольного клуба «Ростов», будет тренироваться по индивидуальной программе. Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих 28 сентября.

Михаил Слен Павел Мамаев

«Павел Мамаев успешно прошёл медицинское обследование в «Ростове», для него составлен план индивидуальных тренировок», — говорится на сайте ростовской команды.

ИА REGNUM ранее сообщало, что контракт с Мамаевым рассчитан на два года с возможностью продления.