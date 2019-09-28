Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Слухи о том, что Павел Мамаев подпишет контракт с футбольным клубом «Ростов», подтвердились. Пресс-служба жёлто-синих сегодня, 28 сентября, официально объявила о переходе полузащитника.

Usfootball.info Павел Мамаев

«Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним российским полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон», — говорится на сайте команды.

Играть за «Ростов» Мамаев будет под номером 10.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ФК «Краснодар» и Мамаев расторгли контракт. За кубанскую команду футболист выступал четыре года. В составе «Краснодара» хавбек забил 35 мячей в 146 матчах.

После расторжения договора появились слухи, что Мамаев перейдёт в московский «Динамо».