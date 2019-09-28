Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2019, 18:30 — ИА Регнум. 28 сентября в городе Ростов-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Ростов» и «Динамо». Игра завершилась уверенной победой «сельмашей».

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-Арена

Лучшим игроком матча с оценкой 8.33 стал российский фланговый защитник Евгений Чернов, отличившийся голевой передачей, совершивший 2 отбора и 1 успешную обводку и выигравший 3 верховые дуэли. Точность передач игрока составила 59%.

«Ростов» набрал 23 очка и временно поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 10-ю баллами остался на 12-й позиции в непосредственной близости с зоной вылета.

Статистика матча («Ростов"/"Динамо»)

Удары 13/12

Удары в створ 6/3

Владение 47%/53%

Нарушения 7/14

Угловые ¾

WhoScored 7.31/6.00

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Бабурин, Сигурдарсон, Чернов, Чистяков, Козлов, Норманн, Еременко, Попов, Ионов, Байрамян, Шомуродов.

Запас: Вилюш, Ведерников, Хаджикадунич, Прошляков, Глебов, Зайнутдинов (↑ 82), Маляров, Логашов, Саплинов (↑ 67), Песьяков, Долгов (↑ 86), Фролкин.

«Динамо»: Лещук, Морозов, Евгеньев, Шунич, Плиев, Юсупов, Каборе, Шиманьский, Панченко, Игбун, Жоаозиньо.

Запас: Шунин, Рыков, Филипп (↑ 70), Нйие (↑ 68), Нойштедтер, Ордец, Грулев, Рауш, Хилйемарк (↑ 46), Шейдаев.

Бригада арбитров: Евгений Турбин | Дмитрий Жвакин | Адлан Хатуев | Виталий Мешков.

Желтые карточки: Шиманьский — 16, Плиев — 21, Каборе — 46, Байрамян — 54, Попов — 64, Жоаозиньо — 84.

Красные карточки: Плиев — 66.

Забитые мячи: Ивелин Попов (Евгений Чернов) 26 — 1:0, Эльдор Шомуродов (Алексей Ионов) 37 — 2:0, Бахтиер Зайнутдинов (Матиас Норманн) 83 — 3:0.