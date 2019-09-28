Вашингтон, 28 сентября, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Власти США ограничили доступ к записям переговоров президента Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, об этом 27 сентября сообщает The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Вероятной причиной подобного решения стали слова главы Белого дома по поводу якобы имевшего место вмешательства Москвы в президентские выборы в Соединенных Штатов в 2016 году.

Трамп подчеркнул, что данный факт его не беспокоит, так как США делают «то же самое в других странах».

Ограничение было наложено на запись беседы Трампа с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, состоявшейся в мае 2017 года. Во время переговоров Трамп выразил сожаление относительно невозможности установления более тесных контактов с Россией, ввиду действий СМИ в США.