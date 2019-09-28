Ливерпуль, Великобритания, 28 сентября, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Ученые из Великобритании пришли к выводу, что старение организма человека может стать препятствием для развития онкологических заболеваний, за исключением рака щитовидной железы и рака матки. Об этом 27 сентября сообщается в научной статье, опубликованной в журнале Aging Cell.

(сс) valelopardo Врач

По словам исследователей из Университета Ливерпуля, данные предположения подтверждаются статистикой, согласно которой заболеваемость раком у людей старшего возраста снижается. Ученые выявили, что дегенерация тканей, характерная для лиц преклонного возраста, препятствует их разрастанию за счет деления клеток. Однако, исследователи уточнили, что, в целом, «старение является самым большим фактором риска развития рака, но механизмы, связывающие эти два процесса, остаются неясными», необходимо дальнейшее изучение данных процессов.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что ученые из Американского онкологического общества заявили о том, что колоректальный рак (рак кишечника) чаще поражает людей моложе 50 лет.