Пермь, 28 сентября, 2019, 18:13 — ИА Регнум. В Перми пройдет XIV Международный фестиваль «Джаз-лихорадка», об этом 27 сентября сообщается на официальном сайте министерства культуры Прикамья.

Permkrai.ru Афиша

«Двухдневный джазовый марафон, площадкой для которого выбран Дворец культуры им. Солдатова, обещает пермякам невероятные музыкальные впечатления», — отмечается на сайте краевого ведомства.

Главным приглашенным коллективом станет Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, также здесь выступит известный исполнитель из США Эллиот Маннерлин.

Фестиваль начнет свою работу 19 октября и завершится 20 октября. Вход на мероприятие свободный.

Впервые «Джаз-лихорадка» состоялся в Перми в 2006 году, с тех проводится ежегодно. За годы проведения мероприятия, жители города познакомились с представителями джазовой культуры из США, Германии, Венгрии, Туниса, Болгарии, Швеции и из других стран.