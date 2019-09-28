Берн, 28 сентября, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Учёные разработали искусственную кожу, которая благодаря датчикам и встроенным пневмоприводам в точности воспроизводит чувство осязания, переданное из виртуальной реальности. Об этом 27 сентября сообщает Techxplore.

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Искусственная кожа

Инженеры консорциума робототехнических лабораторий Швейцарии создали устройство тактильной обратной связи человека с компьютером в виде эластичной кожи из силикона. Материал оснащён мягкими датчиками и исполнительными механизмами, передающими ощущения. Сенсоры из смеси жидкого и твердого галлия собирают информацию о деформации кожи, которая затем расшифровывается как движение руки, отдельных пальцев, а надуваемые пневматические приводы моделируют вибрацию, давление, прикосновение к коже.

Технология может быть использована в виртуальной и дополненной реальности для передачи ощущений из виртуального мира, а также в медицине при реабилитации больных.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что сверхлегкая перчатка, позволяющая манипулировать предметами в виртуальной реальности, создана специалистами Федеральных политехнических школ Лозанны и Цюриха.