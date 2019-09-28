Киев, 28 сентября, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук высказался относительно вероятной отставки спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, об этом 28 сентября сообщает издание «112 Украина».

Пресс-служба Виктора Медведчука Виктор Медведчук

Политик отметил, что если информация подтвердится, то это станет результатом непрофессионализма Уолкера, а также его вредоносной политики в отношении Украины.

«Он не только занял позицию одной стороны — Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии, но и позволял себе крайне радикальные высказывания и оценки в адрес представителей России, Донецка и Луганска, чем привносил негатив и вредил минскому процессу», — отметил Медведчук.

Напомним, ряд СМИ опубликовали информацию, сославшись на неназванный источник, о том, что спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку.