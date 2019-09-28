Москва, 28 сентября, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Министр культуры Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной известного режиссера Марка Захарова, об этом 28 сентября сообщается на официальном сайте ведомства.

Kremlin.ru Марк Захаров

«Художник огромного дарования, колоссальной эрудиции и исключительных человеческих качеств, Марк Захаров прожил долгую, яркую и достойную жизнь, всецело посвятив ее сцене. С его именем связана целая эпоха в театральном и кинематографическом искусстве нашей страны», — говорится в заявлении министра.

Мединский также подчеркнул большую заслугу Захарова в воспитании целого поколения выдающихся артистов театра и кино.

«Кончина Марка Захарова — это невосполнимая утрата не только для семьи и коллектива «Ленкома», но и для миллионов поклонников, для всей российской культуры. Добрая память о нем останется в наших сердцах», — резюмировал министр.

Напомним, известный советский и российский режиссер театра и кино, актёр, сценарист, педагог, литератор и общественный деятель Марк Захаров скончался сегодня, 28 сентября в возрасте 85 лет.