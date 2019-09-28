Тбилиси, 28 сентября, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала переговоры между главами внешнеполитических ведомств России и Грузии, об этом 28 сентября она рассказала журналистам во время встречи по итогам саммита Генеральной Ассамблеи ООН.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

«У стран, которые имеют друг другу территориальные претензии могут выйти из конфликта двумя способами — это война или диалог. Грузия должна использовать второй путь, а не замыкаться в себе», — отметила Зурабишвили.

Встреча дипломатов состоялась в кулуарах саммита Генеральной Ассамблеи ООН и была высоко оценена международным сообществом.

Президент также отметила, что Тбилиси никогда не останется один на один с Москвой, а будет получать поддержку от США и Евросоюза.

Напомним, отношения между Россией и Грузией переживают сложные времена после событий августа 2008 года, когда бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приказал нанести ракетные удары по российским миротворцам в Южной Осетии.