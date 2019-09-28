Вашингтон, 28 сентября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Американские учёные предполагают, что девятой планетой от Солнца, на существование которой указывают многие астрономические наблюдения, может оказаться чёрная дыра, расположившаяся на краю нашей солнечной системы. Об этом 27 сентября сообщает Science.

Черная дыра

Последние пять лет учёные пытаются обнаружить девятую планету нашей солнечной системы, предположительно расположившуюся за пределами Нептуна. Считается, что она должна быть от пяти до пятнадцати раз больше массы Земли и находиться на расстоянии от 45 до 150 миллиардов километров от Солнца. На это указывает наблюдаемый гравитационный эффект: свет «изгибается» вокруг гравитационного поля некоего объекта на пути к Земле. Эти аномалии приходят и уходят, когда предполагаемая девятая планета пересекает световой поток от далекой звезды, а потом продолжает движение по своей орбите.

Однако, учёные-физики выдвинули гипотезу о том, что неоткрытая планета «X» может оказаться и чёрной дырой, имеющей массу планеты. Тогда она должна быть окружена ореолом темной материи в диаметре до 1 миллиарда километров. В этом случае будут происходить столкновения тёмной материи с тёмным антивеществом, приводящие к вспышкам гамма-излучения. Для подтверждения своей гипотезы учёные собираются просканировать данные о гамма-вспышках, получаемых от телескопа-гамма-излучения Ферми — космической обсерватории, летающей вокруг Земли на низкой орбите, и предназначенной для наблюдения за космосом в диапазоне гамма-излучения. Если вспышки гамма-излучения будут медленно двигаться по небу, это будет значить, что неоткрытая планета действительно является чёрной дырой.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что орбита открытого в 2015 году небесного тела, более удаленного от Солнца, чем Плутон, дает основание предположить, что еще дальше от центра Солнечной системы может находиться так называемая «планета Х».