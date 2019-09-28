Москва, 28 сентября, 2019, 16:37 — ИА Регнум. С 2012 года на Московской кольцевой автодороге (МКАД) построено и реконструировано 16 транспортных развязок. Об этом 28 сентября сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

Mos.ru Марат Хуснуллин

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, строительные работы по реконструкции МКАД выполнены на 85 процентов, на данный момент возводятся оставшиеся четыре развязки.

«Одна из самых важных — на пересечении Липецкой улицы и МКАД», — отметил чиновник.

Он также сообщил, что проект предполагает строительство дополнительных подъездов к автодороге, и сооружение дополнительных разгонных полос.

Напомним, реализация программы развития МКАД увеличила пропускную способность на 20 процентов. Реконструкция кольцевой автодороги будет завершена после ввода в эксплуатацию транспортных развязок на пересечении с улицей Верхние Поля, Волоколамским шоссе, Осташковским шоссе и улицей Липецкой.