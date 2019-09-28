Москва, 28 сентября, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Известный советский и российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в возрасте 85 лет в результате повторного воспаления легких. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Lenkom.ru Марк Захаров

По его словам, Захаров скончался от повторного воспаления легких.

Захаров родился в Москве 13 октября 1933 года. В 1955 году будущий режиссер закончил ГИТИС (нынешний Российский институт театрального искусства). Он учился на актерском факультете, и его педагогами были Иосиф Раевский, Григорий Конский и Лесли.

После окончания ГИТИСа он поступил актером в Пермский драматический театр. Практически сразу Захаров проявил склонность к режиссуре. Начал он с самодеятельности и ставил спектакли в студенческом коллективе Пермского университета.

В 1959 году Захаров со своей супругой вернулся в Москву из Перми. Там за несколько лет он сменил несколько театров. Сперва он устроился работать в Московский драматический театр имени Гоголя. Оттуда он перешел в Московский театр миниатюр под руководством Полякова. Там играла его супруга Лапшинова. Далее Захаров перешел в Студенческий театр МГУ.

С 1965 года Захаров работал в Московском театре сатиры. В 1973 году Захаров стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола. Ныне это «Ленком».

В 70-е и 80-е годы XX века Захаров активно снимался кино. В частности, он экранизировал ряд пьес Евгения Шварца и Григория Горина в жанре фантастической притчи.

Свою работу в театре Захаров много лет совмещал с преподавательской деятельностью. В родном для него ГИТИСе Захаров преподавал режиссуру.

Захаров являлся автором многих статей по вопросам театра и политики, а также книг «Контакты на разных уровнях» и «Суперпрофессия». Книги посвящены проблемам современной режиссуры.

Он был удостоен звания Герой Труда Российской Федерации, а также народный артист СССР.