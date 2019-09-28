Элисон ван Уйтванк выиграла теннисный турнир WTA в Ташкенте
Ташкент, 28 сентября, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Бельгийская теннисистка Элисон ван Уйтванк выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ташкенте.
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Алисон ван Эйтванк
В матче финала бельгийка в упорной борьбе обыграла румынку Сорану Кырстю в трёх сетах со счётом 6:2, 4:6, 6:4.
Соперницы провели на корте 2 часа 24 минуты. За это время ван Уйтванк, занимающая 61-ю строчку рейтинга WTA, 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта. Её оппонентка за это же время трижды подала, также трижды ошиблась при подаче и смогла реализовать 2 брейка.
Счёт личных встреч спортсменок стал 2−1 в пользу румынки.
Отметим, это четвёртая победа для ван Уйтванк в турнирах WTA, она принесла её $43 тысяч призовых и 280 очков рейтинга.