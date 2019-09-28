Санкт-Петербург, 28 сентября, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Первый тестовый электропоезд «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Финляндию отправился сегодня утром, 28 сентября, с Финляндского вокзала в Иматру.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд «Ласточка»

Первыми пассажирами электропоезда «Ласточка» на международном маршруте стали работники государственных контрольных органов, специалисты РЖД и пограничники. Специалисты изучают возможные проблемы, которые могут появиться при эксплуатации электропоезда.

Стоит отметить, что пропускной пункт в Финляндии на этой железнодорожной ветке работает только в режиме грузового пропуска. Есть вероятность, что после 28 сентября будет начата подготовка транспортного узла для пассажиропотока.