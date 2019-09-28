Ухань, Китай, 28 сентября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане.

(сс) Rob Keating Арина Соболенко

В финальном матче белорусская спортсменка нанесла в трёх сетах поражение американке Элисон Риск со счетом 6:3, 3:6, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. За это время Соболенка, являющаяся 14-й ракеткой мира, 18 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и смогла реализовать 4 брейк-пойнта. Её оппонентка, занимающая 35-ю строчку рейтинга WTA, два раз подала навылет, допустила 4 ошибки при подаче и реализовала два брейка.

Счет личных встреч спортсменок стал 3−0 в пользу Соболенко.

Отметим, победа на турнире WTA в Ухане принесла белорусской теннисистке $520 тысяч и 900 очков рейтинга.