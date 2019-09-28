Белград, 28 сентября, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило суверенный кредитный рейтинг Сербии с уровня «BB» до «BB+» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Таким образом, рейтинг страны пока остаётся в «спекулятивной» категории по классификации агентства. Вместе с тем, в министерстве назвали повышение рейтинга «ещё одним подтверждением экономического прогресса и результатов, достигнутых Сербией».

Согласно комментарию аналитиков Fitch, решение о повышении рейтинга было принято, исходя из «стабильной экономической политики Белграда, направленной на дальнейшее укрепление макроэкономических показателей и сокращение государственного долга».

Агентство отметило фискальную дисциплину правительства Сербии, которая привела к повышению профицита государственного бюджета до 0,9% ВВП в 2017 и 2018 годах после дефицита в 6,2% в 2014 году.

В Fitch также обратили внимание на сильный экономический рост и снижение доли государственного долга Сербии с 71,2% ВВП в 2015 году до 54,5% ВВП по итогам 2018 года. При этом отмечена улучшенная валютная структура задолженности, в первую очередь обусловленная сокращением в ней доли доллара. С учётом текущих показателей агентство прогнозирует снижение общего долга государства до 37,4% ВВП к 2028 году.

Рейтинговое агентство также положительно оценивает невысокий и устойчивый показатель инфляции в Сербии, который в августе составил 1,3%. Отмечается, что в сочетании со стабильностью обменного курса это позволило Национальному банку Сербии ещё больше снизить базовую процентную ставку — до уровня 2,5%. Валютные резервы Национального банка продолжили рост и по итогам августа составили 13,1 млрд евро.

Помимо этого в Fitch констатировали общее укрепление банковского сектора Сербии, повышение качества активов и усилившийся рост кредитной активности, рост инвестиционных вложений и улучшение условий на рынке труда.