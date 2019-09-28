Вашингтон, 28 сентября, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Американская компания Apple выпустила обновление для мобильной операционной системы iOS, исправляющее ряд ошибок, включая уязвимость, связанную со сторонними клавиатурами. Об этом сообщает The Verge.

Jared Smith Apple

Обновление iOS 13.1.1, выпущенное 27 сентября, исправляет ряд ошибок, обнаруженных при использовании предыдущей версии операционной системы. В частности, исправлены проблемы, которые могли привести к более быстрому разряду батареи и невозможности восстановления смартфона iPhone из резервной копии.

Также в новой версии исправлена ошибка с приложениями сторонних клавиатур для устройств под управлением iOS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Apple предупредили, что из-за ошибки в iOS 13 разработчики сторонних клавиатур могут получить полный доступ к устройству без получения соответствующего разрешения.