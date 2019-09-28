Калуга, 28 сентября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Более двух тысяч человек трудятся на заводе «Калугапутьмаш», которому в эти дни исполнилось 145 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM на одном из старейших предприятии Калужской области, где производят технику для железнодорожной отрасли и тепловозы.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области На церемонии празднованию 145-летия завода «Калугапутьмаш»..

Основные потребители продукции калужских машиностроителей — это АО «РЖД», нефтегазодобывающие компании и их филиалы, промышленные предприятия России. Между АО «Калугапутьмаш» и АО «РЖД» заключен договор, по условиям которого калужский завод в течении трех лет поставит железнодорожникам более ста путевых машин. В рамках участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» на заводе в два раза увеличен выпуск укладочных кранов за счет внедрения методик бережливого производства. Поздравляя коллектив «Калугапутьмаш» с юбилеем, первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов отметил существенный вклад предприятия в экономику региона. «Вы сохраняете лучшие производственные традиции, — подчеркнул он. — Смело смотрите в будущее, успешно реализуя программы технического перевооружения, привлекая новые молодые кадры. Производимая вами качественная и надежная техника востребована в стране и за рубежом».

История предприятия началась в 1874 году с образования в Калуге Главных железнодорожных мастерских Сызрано-Вяземской железной дороги. В 1929 году они преобразованы в Паровозовагоноремонтный завод. В настоящее время АО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» — одно из ведущих предприятий путевого машиностроения России, осуществляющее изготовление техники для ремонта, строительства и эксплуатации железных дорог.