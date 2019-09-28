Санкт-Петербург, 28 сентября, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Трёх подростков задержала полиция в городе Санкт-Петербурге по подозрению в нападении на врача в подъезде жилого дома. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Подростковая жестокость

В полицию 27 сентября поступило заявление от женщины, которая сообщила о нападении на её 53-летнего сына. По предварительным данным, инцидент произошёл в подъезде жилого дома на улице Красноармейской.

Трое злоумышленников напали на мужчину, избили его и отняли сумку с документами, деньгами и банковскими картами, после чего скрылись с места происшествия. Мужчина работает врачом в частной клинике.

По подозрению в совершении правонарушения были установлены и задержаны трое подростков 2004 и 2005 годов рождения. Задержанные были доставлены в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Похищенное было изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о драке между медиками бригады скорой помощи и пациенткой, которая произошла в больнице Санкт-Петербурга.