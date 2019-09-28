Москва, 28 сентября, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Блогеры платформы «Яндекс.Дзен» получили возможность загрузки видеороликов. Об этом сообщается на сайте платформы.

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Генеральный директор «Яндекс.Дзена» Дмитрий Иванов призвал публиковать видео как текущих авторов, так и блогеров с других платформ. Видеоролики, загруженные на платформу от «Яндекс», будут обрабатываться с помощью того же рекомендательного алгоритма, что и текстовые публикации.

Отмечается, что видеоролики стали обгонять по популярности текстовый контент уже в ходе тестирования, которое предшествовало общему запуску видеосервиса. На платформе можно разместить видео размером до 10 ГБ, в будущем будет добавлена возможность размещения комментариев под опубликованными видео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сервис «Яндекс.Дзен» был запущен российской компанией «Яндекс» в мае 2017 года. В июле 2018 года этот рекомендательный сервис был выделен в отдельное направление бизнеса компании.