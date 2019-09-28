Киев, 28 сентября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Главной причиной отставки секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Данилюка является конфликт в украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

Gov.ua Александр Данилюк

По неподтверждённым данным, олигарха Коломойского не устроил подход Данилюка к вопросу дальнейшей судьбы Приватбанка.

Напомним, что Приватбанк принадлежал Игорю Коломойскому и занимал лидирующие позиции на Украине. Однако после государственного переворота на Украине и начала войны в Донбассе у банка начались финансовые проблемы, и его пришлось приватизировать.

Однако теперь, когда Коломойский смог вернуться на Украину, он намерен вернуть себе Приватбанк в собственность.

Но секретарь СНБО Данилюк заявил Коломойскому, что «все должно быть по закону» и, вообще, судьбу Приватбанка пусть решает суд.

Стоит отметить, что украинское законодательство вообще не предусматривает простую передачу активов из государственной собственности в частную.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Данилюк подал в отставку 27 сентября. Ходят слухи, что теперь его отправят послом в США, однако есть информация о том, что против него готовится уголовное дело о коррупции.