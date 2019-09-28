Вашингтон, 28 сентября, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Компания, известная своим производством смартфонов, Apple Inc. планирует показывать свои фильмы в кинотеатрах, об этом 27 сентября сообщает издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Apple

Фирма уже проводит переговоры с многочисленными кинотеатрами. Смысл подобной идеи заключается в том, что ленты корпорации смогут принимать участия во многих мероприятиях.

Без получения доступа к сети киносалонов — это не представляется возможным, так как картины, участвующие в различных конкурсных программах, как правило, не должны быть доступны в интернете в течение нескольких месяцев, после проведения мероприятий.

Отмечается, что Apple планирует использовать пример Amazon по завоеванию кинорынка — прокатное «окно» должно продолжаться от двух недель, до трех месяцев. После чего фильмы будут появляться в сети.