Донецк, 28 сентября, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Режим прекращения огня был нарушен украинскими войсками 19 раз за истекшие сутки. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Под огонь со стороны войск Киева попали населённые пункты/районы Доломитное, Ясиноватая, Спартак, Жабичево, город Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Старомихайловка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка.

При обстрелах, нарушив все достигнутые ранее договорённости о перемирии, украинские боевики применяли следующее вооружение: миномёты калибром 82 мм, гранатомёты, вооружение БМП/БТР, ПТУР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение. Общее количество применённых украинскими военнослужащими боеприпасов составило 74 единицы.

В результате обстрелов были повреждены два жилых дома в населённом пункте Старомихайловка. Оба здания получили осколочные повреждения стены, ворот и остекления.

Жертв и пострадавших среди мирного населения и военнослужащих ДНР не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 22 случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками на территории ДНР.