Остин, США, 28 сентября, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Специалисты американской компании SpaceX собрали прототип корабля Starship на площадке космодрома компании возле деревни Бока-Чика (штат Техас). Об этом основатель SpaceX Илон Маск рассказал на своей странице в социальной сети Twitter.

Bruno Sanchez-Andrade Nuño SpaceX

Собранный прототип будет использоваться для продолжения испытаний двигателей Raptor. Предыдущие испытания другого прототипа Starship, получившего название Starhopper, проводились с запуском одного двигателя. Во время этих испытаний Starhopper поднимался в воздух на высоту в несколько десятков метров.

Новый прототип оснащён тремя двигателями Raptor, и может достичь высоты 19 км во время испытательного полёта. В SpaceX планируют провести этот запуск до конца 2019 года.

«Корабль Starship позволит нам жить в других мирах», — добавил Маск.

Напомним, корабль Starship разрабатывается для осуществления пилотируемых полётов на Луну. Предполагается, что в будущем эти корабли также смогут использоваться для пилотируемых экспедиций на Марс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле SpaceX провела первые лётные испытания двигателей Raptor, в ходе которых прототип корабля Starship был поднят на высоту 20 метров.