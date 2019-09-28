Рим, 28 сентября, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Милан» вновь может поменять своего владельца до конца нынешнего года. Об этом 28 сентября сообщает Calciomercato.

Soccer illustrated Милан с кубком Лиги чемпионов в 2003

По данным источника, миланский клуб собирается приобрести владелец компании LVMH — француз Бернар Арно, при этом не исключается возможность совершения им данной покупки до конца текущего года. Французский предприниматель намеревается воспользоваться снижением рыночной стоимости «Милана» с €1,2 млрд до €960 млн.

Также ожидается, что в случае покупки «Милана» Арно его главным тренером вновь станет Массимилиано Аллегри.

Отметим, в настоящее время владельцем «Милана» является американский фонд Elliott Management Corporation, в собственность которого футбольный клуб перешёл после ухода из него предпринимателя из КНР Ли Йонхона.