Тюмень, 28 сентября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. В исправительной колонии №4 города Тюмени произошёл пожар. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Сообщение о пожаре в оперативную часть поступило 28 сентября в 11:36 по местному времени (09:36 мск). Горела крыша здания колонии на площади 70 кв.м. На месте работали 63 человека личного состава МЧС и 24 единицы техники. Эвакуация заключённых не потребовалась.

На данный момент идёт проливка здания. Ущерб устанавливается.