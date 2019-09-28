Мадрид, 28 сентября, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Футбольный мадридский клуб «Реал» не намерен досрочно возвращать своего норвежского полузащитника Мартина Эдегора из аренды в клубе «Реал Сосьедад», несмотря на его удачные выступления. Об этом 28 сентября сообщает Marca.

Luis Fernandez Мартин Эдегор

По информации источника, в мадридском клубе впечатлены удачным начало сезона 20-летним футболистом в начале сезона, однако при этом собираются проявить уважение к договору об аренде игрока «Реал Сосьедадом», которое рассчитано до конца сезона и этим дать возможность Эдегору набраться опыта в испанской Примере.

Отметим, Мартин Эдегор перешёл в «Реал» из команды «Витесс» из Эйндховена, в которой главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий. Игрок провел за «Реал Сосьедад» 6 матчей и отметился в них 2 голами и 1 результативной передачей.