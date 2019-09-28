Вашингтон, 28 сентября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Совокупные мировые поставки персональных компьютеров, планшетов и смартфонов в 2019 году сократятся на 3,7%. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Gartner.

DariuszSankowski Смартфоны

Согласно оценкам специалистов Gartner, в 2018 году было поставлено 259,7 млн персональных компьютеров и 1,81 млрд смартфонов. Эксперты прогнозируют, что в 2019 году поставки ПК снизятся до 255,7 млн устройств, а поставки смартфонов — до 1,74 млрд.

Прогнозируется, что поставки персональных компьютеров продолжат сокращаться и в последующие годы. Ожидается, что в 2020 году будет поставлено 249,7 млн, а в 2021 — 245,6 млн устройств. При этом на рынке смартфонов ожидается рост поставок — до 1,77 млрд устройств в 2020 и 1,78 млрд в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре эксперты компании TrendForce представили отчёт, в котором прогнозируют рост рынка умных часов. Аналитики отмечают, что в связи падением поставок смартфонов на рынке носимых устройств могут появиться новые игроки, включая китайские компании OPPO и Vivo, а также американскую Google.