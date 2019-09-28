Вашингтон, 28 сентября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Герой комиксов Человек-паук вернется в киновселенную Marvel в очередном фильме, дата выхода которого запланирована на 16 июля 2021 года, об этом 27 сентября сообщает The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Человек-паук возвращение домой». реж Джон Уоттс. 2017. США Человек-паук

Данное событие стало возможно благодаря соглашению, достигнутому между компаниями Sony Pictures и The Walt Disney.

Глава Marvel Studios Кевин Файги испытал радость, получив известие о том, что Человек-паук останется супергероем киновселенной Marvel. По его словам, данный факт сделал указанного персонажа уникальным — ведь он смог перейти из одной киновселенной в другую и успешно вернуться обратно.

«Я очень рад, что путешествие «Спайди» по вселенной Marvel будет продолжено. Я и вся наша команда с нетерпением ждем, когда сможет приступить к работе», — отметил Файги.

Напомним, Человек-паук является одним из наиболее популярных персонажей комиксов. Обладая суперспособностями, среди которых умение ползать по стенам и предчувствовать опасность, он бросил вызов преступности города.