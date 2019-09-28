Пермь, 28 сентября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. В Пермском академическом «Театре-Театре» пройдет Первый Всероссийский фестиваль-конкурс «Post Факт», об этом 28 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первый Всероссийский фестиваль-конкурс «Post Факт»

На одной фестивальной площадке зритель сможет увидеть сразу девять спектаклей, представленных театрами из разных уголков России, вошедших в лонг-лист театральной премии «Золотая маска». Также здесь будут проводится всевозможные зрительские лаборатории, лекции театральных экспертов.

Специальным гостем мероприятия станет народный артист России, театральный режиссер Константин Райкин, который совместно со своим театром «Сатирикон» представит сразу два произведения: моноспектакль «Над балаганом небо» и «Дон Жуан».

Также в программе фестиваля зрителей ждет пять спектаклей большой формы, четыре спектакля малой формы. Здесь будет представлены постановки, созданные как на основе литературных шедевров из мировой классики, так и на основе современной драматургии.

«Большой подарок «POST ФАКТ» всем любителям театра — зрительские обсуждения, которые будут организованы после просмотра спектаклей. Модерировать обсуждения будет Олег Лоевский, арт-директор фестиваля «POST ФАКТ», театральный критик, эксперт «Золотой Маски», — отмечают организаторы фестиваля.

Напомним, Первый Всероссийский фестиваль-конкурс «Post Факт» пройдет в Перми с 4 по 8 октября. Мероприятие задумано с целью ознакомления поклонников театра с талантливыми постановками, не вошедшими в шорт-лист премии «Золотая маска», но представляющие значительную культурную ценность.