Москва, 28 сентября, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель мэра Москвы Юрий Росляк будет назначен заместителем генерального директора Роскосмоса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Александр Спиридонов Здание Роскосмоса

По данным издания, соответствующее предложение Росляк получил от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Ожидается, что о назначении будет объявлено на следующей неделе. Направление, которое будет курировать новый замглавы Роскосмоса, не уточняется.

Юрий Росляк занимал пост первого заместителя мэра Москвы с 2003 по 2010 год. С сентября 2013 года Росляк работал в должности аудитора Счётной палаты России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил ускорить строительство второй очереди космодрома «Восточный» и завершить работы с опережением графика.