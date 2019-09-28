Мадрид, 28 сентября, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного мадридского клуба «Реал» Зинедин Зидан рассказал, что он надеется, что бельгийский полузащитник команды Эден Азар проявит себя в матче седьмого тура Примеры с другим мадридским клубом «Атлетико». Его мнение приводит 28 сентября AS.

(сс) Hadi Abyar. tasnimnews.com Зинедин Зидан

«Мы знаем, какой у нас в составе футболист. В любой момент он может проявить себя. Конечно, все ждут от него большего, и он это знает», — заявил Зидан.

Также он отметил, что команда и футболист действуют сообща и надо идти от матча к матчу, и при этом выразил уверенность, что Азар будет на том уровне игры, которого от него ожидают.

Кроме этого, главный тренер «Реала» подчеркнул, что в матче с «Атлетико» необходимо иметь холодную голову, думая о том, что нужно сделать, так как это опасный соперник, у которого широкий арсенал возможностей.

«Но меня интересует, что мы собираемся делать. Мы готовы показать большой спектакль. Нам придется вложить в него много аспектов, а не только интенсивность. Если выложимся с первой до последней минуты, то, думаю, все будет хорошо», — заключил Зинедин Зидан.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что французский полузащитник «Атлетико» Томас Лема восстановился от травмы к матчу седьмого тура Примеры с «Реалом», который состоится 28 сентября и начнется в 22:00 мск.