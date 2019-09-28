Мадрид, 28 сентября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Французский полузащитник мадридского футбольного клуба «Атлетико» Тома Ленар восстановился после травмы, сообщает 28 сентября Marca.

Кирилл Венедиктов Тома Лемар

По данным источника, 23-летний футболист сможет принять участие в матче седьмого тура испанской Примеры с другой мадридской командой — «Реалом». Игрок пропустил из-за травмы два матча. При этом в матче не будет из-за дисквалификации играть нападающий «Атлетико» Альваро Мората.

Напомним, матч седьмого тура испанской Примеры между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико» состоится 28 сентября и начнется в 22:00 мск.