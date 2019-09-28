Ливерпуль, Великобритания, 28 сентября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ливерпуль» могут исключить из турнира Кубка английской лиги по итогам матча по итогам матча 1/16 финала с командой «Милтон Кинс Донс». Об этом 28 сентября сообщает The Athletic.

(сс) cchana Герб клуба «Ливерпуль»

По данным источника, в Чемпионшипе (высшем дивизионе Английской футбольной лиги и втором по значимости в системе футбольных лиг Англии — прим. ред.) подозревают «Ливерпуль» в том, что он выпустил в данном матче на поле игрока, который не имел права на участие в турнире. При это имя футболиста не разглашается.

«Мы работаем с соответствующими органами власти, чтобы установить факты по этому вопросу, и не будем делать дальнейших комментариев, пока этот процесс не будет завершен», — приводит источник мнение пресс-службы «Ливерпуля» о сложившейся ситуации, в которой также подтвердили, что знают об этой проблеме.

В случае если виновность «Ливерпуля» докажут — команда покинет турнир, где в 1/8 финала её соперником должен будет стать лондонский «Арсенал».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клоппназвал один из лучших трансферов «Ливерпуля» за последние годы.