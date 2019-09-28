Париж, 28 сентября, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал, что взаимодействие бразильского форварда Неймара и нападающего Килиана Мбаппе является для его команды ключевым. Его слова приводит 28 сентября Goal.com.

Alexander Böhm Томас Тухель

«Взаимодействие между этими двумя игроками является для нас ключевым, они могут принести нам много пользы», — заявил Тухель.

Также он рассказал, что Мбаппе несколько недель восстанавливался от травмы, и нужно быть в его случае терпеливым, а потому навряд ли он сможет сыграть в матче с командой «Бордо» в рамках французской Лиги 1 все 90 минут встречи.

Кроме этого, главный тренер «ПСЖ» отметил, что команде всегда нужно подстраиваться под ситуацию и под соперника, и всегда трудно найти хорошее настроение после случившейся неудачи.

«В прошлом матче нам не хватало интенсивности. Это было сюрпризом для меня. Я ненавижу проигрывать, это было очень тяжело», — заключил Томас Тухель.

Отметим, матч восьмого тура французской Лиги 1 между клубами «ПМЖ» и «Бордо состоится 28 сентября и начнется в 18:30 мск.