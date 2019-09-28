Томас Тухель: «Взаимодействие Неймара и Мбаппе – ключевое для «ПСЖ»
Париж, 28 сентября, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал, что взаимодействие бразильского форварда Неймара и нападающего Килиана Мбаппе является для его команды ключевым. Его слова приводит 28 сентября Goal.com.
«Взаимодействие между этими двумя игроками является для нас ключевым, они могут принести нам много пользы», — заявил Тухель.
Также он рассказал, что Мбаппе несколько недель восстанавливался от травмы, и нужно быть в его случае терпеливым, а потому навряд ли он сможет сыграть в матче с командой «Бордо» в рамках французской Лиги 1 все 90 минут встречи.
Кроме этого, главный тренер «ПСЖ» отметил, что команде всегда нужно подстраиваться под ситуацию и под соперника, и всегда трудно найти хорошее настроение после случившейся неудачи.
«В прошлом матче нам не хватало интенсивности. Это было сюрпризом для меня. Я ненавижу проигрывать, это было очень тяжело», — заключил Томас Тухель.
Отметим, матч восьмого тура французской Лиги 1 между клубами «ПМЖ» и «Бордо состоится 28 сентября и начнется в 18:30 мск.