Женева, Швейцария, 28 сентября, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Запуск криптовалюты Libra, инициированный Facebook и поддержанный рядом других компаний, может быть отложен на один или два квартала для удовлетворения требований государственных регуляторов, рассказал глава Libra Association Бертран Перес агентству Reuters.

Facebook

Компания Facebook обнародовала планы по запуску криптовалюты Libra в июне 2019 года. Впоследствии к проекту подключились другие организации, включая Vodafone, PayPal, Mastercard и Visa. Для управления проектом Libra была создана ассоциация, которую возглавил Бертран Перес.

Перес объяснил, что Libra Association, в которую входит 28 участников, является независимой организацией, а не дочерним подразделением Facebook. Также он рассказал, что в сейчас Libra Association продолжает переговоры с регуляторами стран Евросоюза и других государств. Он признал, что для соблюдения всех требований регуляторов запуск криптовалюты, планируемый на июнь 2020 года, может быть отложен.

«Мы должны быть уверены, что госрегуляторы полностью удовлетворены нашими решениями», — подчеркнул Перес.

Напомним, криптовалютный проект Facebook вызвал недовольство правительств некоторых стран. Например, в правительствах Германии и Франции заявили, что проект Libra может быть заблокирован на территории Евросоюза из-за возможной дестабилизации финансовой системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре компания Facebook выкупила израильского разработчика программного обеспечения Servicefriend. Предполагается, что разработки Servicefriend будут использоваться Facebook для автоматизации обработки запросов пользователей криптокошельков Libra.