Мадрид, 28 сентября, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Футбольный мадридский клуб «Реал» намерен попытаться следующим летом приобрести испанского хавбека команды «Наполи» Фабиана Руиса. Об этом 28 сентября сообщает Calciomercato.

RonnyK «Реал Мадрид»

Этим своим намерением мадридский клуб составит конкуренцию каталонской «Барселоне», которая также заинтересована в услугах 33-летнего футболиста.

Отметим, минувшим летом «Реал» уже пытался приобрести у «Наполи» Руиса за 45 млн евро, однако итальянский клуб отказался продавать игрока и в настоящее время пытается продлить его контракт, подняв ему зарплату до 3 млн евро в год.

Напомним, Фабиан Руис перешел в «Наполи» из «Бетиса» летом 2018 года. В прошлом сезоне игрок провел за неаполитанский клуб 40 матчей и отметился в них 7 голами и 3 результативными передачами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.