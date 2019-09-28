Лондон, 28 сентября, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Экс-полузащитник футбольного московского клуба ЦСКА Кейсуке Хонда хочет играть в составе команды «Манчестер Юнайтед» и готов делать это бесплатно. Соответствующую запись 33-летний футболист разместил 28 сентября в своём Twitter.

Tommaso Fornoni Кейсуке Хонда

«Мне не нужны деньги, но мне нужно играть с отличной командой и отличным товарищем по команде!», — написал игрок и также попросил манчестерскую команду сделать ему соответствующее предложение.

Отметим, Кейсуке Хонда выступал в составе ЦСКА с 2009 по 2014 год, а затем перешёл в команду «Милан». В минувшем сезоне играл в составе австралийского клуба «Мельбурн», контракт с которым закончился у него по окончании сезона.